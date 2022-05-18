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Не только новый «Москвич», но и «Кама»? На Renault будут использовать наработки «КамАЗа» по созданию отечественных электромобилей

Не только новый «Москвич», но и «Кама»? На Renault будут использовать наработки «КамАЗа» по созданию отечественных электромобилей

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на бывшем московском заводе Renault, который перешёл на баланс столичного правительства, больше не будет производиться модельный ряд французского концерна.

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