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«Мальчик — вылитый Киркоров», – Анастасия Стоцкая показала подросших детей

«Мальчик — вылитый Киркоров», – Анастасия Стоцкая показала подросших детей

Анастасия Стоцкая воспитывает двоих детей от бизнесмена Сергея Абгаряна. Пара официально рассталась несколько лет назад и теперь 12-летний Александр и 6-летняя Вера живут с мамой.

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