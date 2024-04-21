Психолог Наталия Минаева рассказала, как полноценно отдохнуть не только в отпуске, но и за выходные

В частности, важно переключаться с одного вида деятельности на другой Полноценно отдохнуть не только в отпуске, но и за один-два дня – несложно, но отдых должен быть полноценным, считает психолог Наталия Минаева.
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