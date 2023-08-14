Царьград

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Гроза загнала пассажирский лайнер на территорию Украины: Начато расследование

Гроза загнала пассажирский лайнер на территорию Украины: Начато расследование

Над территорией Незалежной нечаянно пролетел первый с начала СВО пассажирский самолёт.Впервые с начала русской спецоперации на Украине и закрытия в связи с этим воздушного пространства страны над территорией Незалежной пролетел пассажирский самолёт.

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