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Премьер Словакии Фицо по-прежнему готовится к поездке в Москву на 9 мая

Премьер Словакии Фицо по-прежнему готовится к поездке в Москву на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по-прежнему готовится к поездке в Москву на 9 мая. Так в партии прокомментировали информацию о его болезни.

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