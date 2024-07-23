Врио главы ХМАО провел личный прием жителей по обращениям к Путину

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообщался с жителями региона в формате видеоконференции. На личном приеме он рассмотрел вопросы граждан, с которыми они обращались к Президенту РФ Владимиру Путину, но их решение входит в полномочия региональных и муниципальных властей.
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