Врио главы ХМАО провел личный прием жителей по обращениям к Путину

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообщался с жителями региона в формате видеоконференции. На личном приеме он рассмотрел вопросы граждан, с которыми они обращались к Президенту РФ Владимиру Путину, но их решение входит в полномочия региональных и муниципальных властей.