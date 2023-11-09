Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Крыму заукраинский дід намайданил себе штраф, пикетируя ленинский продмаг

В Крыму заукраинский дід намайданил себе штраф, пикетируя ленинский продмаг

Политнавигатор Жителя райцентра Ленино в Крыму осудили за дискредитацию российских военнослужащих и публичные обвинения президента РФ в «терроризме».

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Комментарии
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metallvest
Вот наглядный  пример арабы с их понтами боятся силы израиля.
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1 д.
Авас Анекак
жиды и есть жиды
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1 д.
Игорь Семиреченский
Увы, ветхозаветные давно дороги пройдены, Но всем ли ясен их трагический урок, Что невозможно умереть за Родину Тому, кто обрести её не смог, Добром он не одарит этот мир, Лишь сеет зло, воздвигнув выгоду в кумир, К тому ж, хотя с чьей-то нелёгкой руки У каждой страны есть свои дураки, Но только охлы доказали сполна, Что может у дурней своя быть страна, А лишённые чести и долга И страной дурни правят недолго, Да и какая же охлы-то нация, Если сражаются за право продаваться, И даже под тяжкими бедами Неимоверно скорбя, Не могут понять, что предали Вместе с Россией себя? Ведь и страна охлам Россией и подарена, Но как свинья неблагодарная И под пиндосов ради выгоды легла, И вред России нанесла, Теперь дрожат бандеровские вырожденцы, Им месть несут Донбасса ополченцы! &lt;img alt=&quot;&quot; src=&#39;https://dl.dropboxusercontent.com/s/405s3ge9zia3svr/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.jpg?dl=0&#39; title=&quot;&quot; /&gt; &lt;img src=&quot;https://dl.dropboxusercontent.com/s/mk1ntf97d6bm1kl/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0.gif?dl=0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; &lt;img src=&quot;https://dl.dropboxusercontent.com/s/q18ihskcxjrkvv4/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB2.jpg?dl=0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt; https://www.youtube.com/watch?v=EMvRdqG704c
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1 д.

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