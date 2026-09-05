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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о победе Лазарева: «Для начала сезона мы довольны. Много работы предстоит по сборке четверных без потери хореографии»

Тренер Сергей Давыдов прокомментировал победу своего ученика Льва Лазарева на этапе Гран-при среди юниоров в Бангкоке.

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