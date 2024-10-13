🌾 В Крыму на развитие сельского хозяйства в этом году направят 3,5 млрд рублей Всего за 10 лет объём государственной поддержки отрасли составил около 25 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🌾 В Крыму на развитие сельского хозяйства в этом году направят 3,5 млрд рублей Всего за 10 лет объём государственной поддержки отрасли составил около 25 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.