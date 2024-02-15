Пашинян: Азербайджан планирует полномасштабную войну

АндрейБорков

Азеры порвут хачиков как Тузик грелку. Хачики хоть и числятся христианами, но только числятся, жиды и те намного лучше чем хачики. В противостоянии Азербайджана и Армении придерживаюсь, в основном себя любимого и ни кого из них, но все же частично, в глубине души, как то за Азербайджан.