Ереван обеспокоен тем, что после победы в Карабахе Баку захочет создать "сухопутный мост" к эксклаву Нахичевань (азербайджанская автономия внутри Армении).
Пашинян: Азербайджан планирует полномасштабную войну
Комментарии
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АндрейБорков
Азеры порвут хачиков как Тузик грелку. Хачики хоть и числятся христианами, но только числятся, жиды и те намного лучше чем хачики. В противостоянии Азербайджана и Армении придерживаюсь, в основном себя любимого и ни кого из них, но все же частично, в глубине души, как то за Азербайджан.
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