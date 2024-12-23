Сафонов взял два пенальти в серии, 9 голов в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», «МЮ» разгромлен дома, победа «Реала» в последнем матче Наваса, «Спартаку» интересен Помазун и другие новости

1. «Ливерпуль» в гостях разнес «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ – 6:3! Салах сделал дубль и отдал два голевых паса, теперь он четвертый бомбардир в истории клуба.
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