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Не только о футболе

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Сафонов взял два пенальти в серии, 9 голов в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», «МЮ» разгромлен дома, победа «Реала» в последнем матче Наваса, «Спартаку» интересен Помазун и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Станислава Саламовича отправит в отставку новое руководство федерации футбола страны 🇰🇿 При Черчесове сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей с общей разницей 0:15 😮
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2 час.
Лена Мисько
СЛИЛИ ЧУШПАНА🤣🤣🤣
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2 час.
сергей озеров
Феноменальный результат работы Черчесова со знаком минут,можно сказать абсолютный. И его еще в Спартак сватали эксперты и журналисты,специально,наверное,чтобы нагадить клубу.
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8 мин.

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