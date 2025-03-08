Утконос: Уникальное чудо природы Австралии

Природа полна сюрпризов, но утконос — это, пожалуй, один из её самых необычных шедевров. С виду напоминающий помесь утки, бобра и выдры, этот удивительный зверь сочетает черты рептилий, птиц и млекопитающих.
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