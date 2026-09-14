КАК ВЫБРАТЬ РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ И ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛАТЕЖИ

Когда предприниматель открывает расчетный счет, привычная работа с деньгами превращается в систему, где видны поступления, комиссии и сроки операций.
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