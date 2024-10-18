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Дрейфовавший 67 дней в море мужчина нарушил правила мореплавания. Лодка не была предназначена для такого путешествия

Дрейфовавший 67 дней в море мужчина нарушил правила мореплавания. Лодка не была предназначена для такого путешествия

Надувная лодка «Байкат 470», на которой выживший после двухмесячного дрейфа Михаил Пичугин хотел проплыть 150 километров от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для такого маршрута.

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