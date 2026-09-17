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Царьград

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Когда в Новосибирске и области включат отопление: что делать, если батареи холодные

Когда в Новосибирске и области включат отопление: что делать, если батареи холодные

С учётом аномально высоких температур, в этом году отопление могут начать подключать только в октябре.

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