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Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) можно купить до конца августа со скидкой 260 тыс. рублей. Дистрибутор рассказал, что для этого нужно сделать

Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) можно купить до конца августа со скидкой 260 тыс. рублей. Дистрибутор рассказал, что для этого нужно сделать

Официальный дистрибутор автомобилей марки Solaris (бывшие Hyundai и Kia) сообщил о специальных условиях на покупку Solaris HS (ранее известен Hyundai Solaris): до конца августа автомобиль можно приобрести у дилеров со скидкой в 160 тыс.

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