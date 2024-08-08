Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) можно купить до конца августа со скидкой 260 тыс. рублей. Дистрибутор рассказал, что для этого нужно сделать

Официальный дистрибутор автомобилей марки Solaris (бывшие Hyundai и Kia) сообщил о специальных условиях на покупку Solaris HS (ранее известен Hyundai Solaris): до конца августа автомобиль можно приобрести у дилеров со скидкой в 160 тыс.
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