Причину громких звуков в Севастополе объяснил Михаил Развожаев

Власти Севастополя пояснили причину громких звуков в городе-герое 26 февраля.В понедельник 26 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале, что сегодня флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов.