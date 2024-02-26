Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

Причину громких звуков в Севастополе объяснил Михаил Развожаев

Власти Севастополя пояснили причину громких звуков в городе-герое 26 февраля.В понедельник 26 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале, что сегодня флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх