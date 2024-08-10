Обновленный большой седан Kia K8 отличился внешностью и салоном

В Южной Корее дебютировала модернизированная Kia K8 — модель, которая пришла на смену Cadenza/K7. Плановый рестайлинг не затронул технику, дизайн экстерьера изменили радиально (фары теперь вертикальные), а базовая комплектация стала богаче.