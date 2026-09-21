В окружении Стаса Михайлова подтвердили его разрыв с женой Инной

Ночью Инна Михайлова поздравила дочь Машу с днем рождения, посвятив ей трогательный пост. Однако спустя несколько часов радость сменилась тревогой: супруга Стаса призналась, что их семья переживает серьезный кризис и фактически разрушена.
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