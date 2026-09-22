Новая пленка из наноматериалов блокирует 99,99% радиосигналов радаров

Обычные металлы — не всегда лучший выбор для современной военной электроники: они слишком тяжелые, подвержены коррозии и не гнутся.
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