Сунак принял неожиданное для британцев решение

Великобритания вернется к практике призыва на военную службу, если Консервативная партия сохранит власть после выборов в парламент 4 июля, объявил премьер-министр Риши Сунак в авторской статье, опубликованной газетой The Mail on Sunday.
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