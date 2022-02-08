Popcaketv

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Почти поцеловал, но вспомнил, что смотрят АРМИ! Ви схватил Чонгука за подбородок и…

Почти поцеловал, но вспомнил, что смотрят АРМИ! Ви схватил Чонгука за подбородок и…

С такой любовью на Чонгука (Jungkook) может смотреть только его лучший друг Тэхен (Taehyung)! Предлагаем начать этот замечательный день с вайбовых публикаций, посвященных самой сладкой парочке из Южной Кореи.

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