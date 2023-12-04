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Рози Хантингтон-Уайтли, Гвинет Пэлтроу, Памела Андерсон и Кейт Мосс на British Fashion Awards 2023

Рози Хантингтон-Уайтли, Гвинет Пэлтроу, Памела Андерсон и Кейт Мосс на British Fashion Awards 2023

В Лондоне началась церемония вручения премии British Fashion Awards 2023, сообщает Vogue. На красной дорожке мероприятия в Королевском Альберт-холле появились Рози Хантингтон-Уайтли, Гвинет Пэлтроу, отказавшаяся от макияжа Памела Андерсон, Кейт Мосс, Амаль Клуни, Энн Хэтэуэй, недавно поженившиеся Рита Ора и Тайка Вайтити, Николь Шерзингер с женихом Томом Эвансом, Сьюки Уотерхаус, которая ждёт первенца от Роберта Паттинсона, Эндрю Гарфилд, экс-главред британского Vogue Эдвард Эннинфул и другие.

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