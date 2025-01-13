Новая статья: ИИтоги декабря 2024 г.: поступательно, без потрясений ИИ-революци...

Новая статья: ИИтоги декабря 2024 г.: поступательно, без потрясенийИИ-революция, о которой ещё год назад так горячо говорили аналитики ИТ-рынка, судя по всему, отменяется, — по крайней мере, в локальном изводе; в ориентированных на конечного пользователя сегментах этого самого рынка.