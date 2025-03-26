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Военное обозрение

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Нардеп ВРУ: Россия и США на переговорах игнорируют Украину, Зеленского просто ставят в известность о принятых решениях

Нардеп ВРУ: Россия и США на переговорах игнорируют Украину, Зеленского просто ставят в известность о принятых решениях

«Нелегитимный» пытается выторговать себе гарантии безопасности.

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