Психотерапевт отметил, что мужчины часто скрывают свои переживания

Такая практика отчасти объясняется традиционными взглядами.Психотерапевт Рашид Хамидуллин обсудил последствия подавления эмоций у мужчин, как сообщает РИАМО.
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