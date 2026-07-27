Песков назвал Россию развитой в цифровой и информационной сферах

Россия достигла высокого уровня развития в цифровой и информационной сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии