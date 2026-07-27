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Песков назвал Россию развитой в цифровой и информационной сферах

Россия достигла высокого уровня развития в цифровой и информационной сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

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