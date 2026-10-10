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Регионы России

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Юрий Семин отметил лучший матч Алексея Батракова за «Галатасарай»

Юрий Семин отметил лучший матч Алексея Батракова за «Галатасарай»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин охарактеризовал выступление российского полузащитника Алексея Батракова в матче 7-го тура турецкой Суперлиги против «Касымпаши» (3:1) как его лучший за «Галатасарай».

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