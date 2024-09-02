В Кузбассе задержали владельца батутного центра из-за пострадавших детей

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 2 сентября сообщили о задержании индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в оказании некачественных услуг, из-за чего пострадали несовершеннолетние.
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