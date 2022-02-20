Суд арестовал заместителя главы челябинского Минздрава Кузнецова

Суд 19 февраля избрал мерой пресечения заключением под стражу сроком на 2 месяца для заместителя главы Минздрава Челябинской области Александра Кузнецова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а также мошенничестве.
Суд 19 февраля избрал мерой пресечения заключением под стражу сроком на 2 месяца для заместителя главы Минздрава Челябинской области Александра Кузнецова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а также мошенничестве.
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