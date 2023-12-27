В Архангельской области 700 сотрудников ГИБДД устроили охоту на пьяных водителей

В Архангельской области не все водители прошли контроль трезвости. Порядка 700 автоинспекторов устроили сплошные проверки на дорогахНа территории Архангельской области в минувшие выходные, с 22 по 24 декабря 2023 года, прошло профилактическое мероприятие "Трезвый водитель".