Обзор ноутбука Maibenben P415: интересен, как ни крути

Вообще, лэптопами с соотношением сторон 3:2 в 2023 году уже мало кого удивишь. Подобный ход — логичная попытка производителей оснащать компьютеры дисплеем большего размера в пределах, скажем так, общепринятой ширины корпуса.
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