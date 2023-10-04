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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Обзор ноутбука Maibenben P415: интересен, как ни крути

Обзор ноутбука Maibenben P415: интересен, как ни крути

Вообще, лэптопами с соотношением сторон 3:2 в 2023 году уже мало кого удивишь. Подобный ход — логичная попытка производителей оснащать компьютеры дисплеем большего размера в пределах, скажем так, общепринятой ширины корпуса.

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