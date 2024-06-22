Жительница Балахны отдала мошенникам более 5 млн рублей 29 переводами

Об этом уже тысячу раз писали,но люди ведутся и ведутся!

Eduard

Мне осередной раз прзвонили типа из моей телефонной компании,мол договор на телефонный номер заканчивается и надо продлевать! Уже всю Россию и Прибалтику сэтой чущью обзвонили.Телефонный номер не сырок и не Зеленский,что бы быть "просроченым"!