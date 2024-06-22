Жительница Балахны совершила 29 переводов мошенникам на более 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Жительница Балахны отдала мошенникам более 5 млн рублей 29 переводами
Комментарии
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Eduard
Об этом уже тысячу раз писали,но люди ведутся и ведутся!
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14 час.
Eduard
Мне осередной раз прзвонили типа из моей телефонной компании,мол договор на телефонный номер заканчивается и надо продлевать! Уже всю Россию и Прибалтику сэтой чущью обзвонили.Телефонный номер не сырок и не Зеленский,что бы быть "просроченым"!
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14 час.
Eduard
Что интересно,эти лжецы очень уверено....врут!
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14 час.
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