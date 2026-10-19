Законодательное собрание Пермского края рассмотрит в октябре законопроект, запрещающий продажу сигарет и никотинсодержащей продукции в детских лагерях, на спортивных соревнованиях, у водоёмов и в религиозных сооружениях, а также устанавливающий минимальную площадь торговых точек в 10 квадратных метров.