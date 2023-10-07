Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Карамышева
    Благодарю за прекрасную публикацию!ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 ок...
  • Ирина Карамышева
    Прекрасная фраза,очень понравилась: "«На человека, исполненного покоя, даже дикий зверь не нападёт, ибо знает, что в ...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 ок...
  • Ирина Карамышева
    Понравилось выражение: "Главное, никогда не надо просить у Жизни того, к чему не чувствуешь себя совершенно готовым."...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 ок...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 8 октября 2023 года

Энергетический прогноз на восьмое октября две тысячи двадцать третьего года = 921 = Апокалипсис - "открытие занавеса, снятие вуали с чего-то, что до этого было скрыто" =«Бог являет себя лишь в той степени, в какой искатель способен выдержать Его сияние»= В начале взаимоотношений мы чувствуем влюблённость, страсть, и они нас питают = Всё счастье человека зависит от силы его Души; от той высоты, куда он может пройти = Всё, что внутри, истекает наружу, и мы увидим наглядно содержание внутреннего Мира каждого = Всё, что позволяет человеку чувствовать себя спокойным и счастливым, – всё Благо = Главное, тот в своём счастье непоколебим, кто ощутил Свет в себе, как живой импульс жить = Даю тебе ключ, и умей лишь повернуть его, сколько раз указано, а не больше и не меньше = Если в сердце нет благодарности - мёртв человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх