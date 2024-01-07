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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасов пропустил 4+ шайбы в 4 матчах сезона из 6. Он отразил 33 из 37 бросков «Миннесоты»

Вратарь «Коламбуса» отразил 33 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ).

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