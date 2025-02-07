Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции в отношении МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня поблагодарил президента США Дональда Трампа за его «мужественное» решение ввести санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) и его сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии