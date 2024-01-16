12 непонятных штуковин, которые смогли разгадать только самые опытные

Не знаю, откуда другие люди это знают, но факт остается фактом: стоит кому-то опубликовать фото непонятного предмета в специальной группе "Что это за штука", как довольно быстро находится тот, кто точно знает ответ.
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