«А сеять ложные надежды — это и вовсе экспертное вредительство»

И

Искандер

Я за Трампа. Не потому что цвет республиканцев – красный и не потому что надеюсь на какие-то изменения в политике США. Просто я видел, КАК в России «побеждал» на выборах культяпый ублюдок ЕБН, как его воровская шайка протаскивала «Конституцию», как побеждали на всевозможных «голосованиях» его выкормыши, потом свалившие за кордон с наворованным.Смотрел в пустые глазёнки главарей всевозможных избиркомов. И было чувство омерзения от несправедливости происходящего. Такое же чувство было от «победы» Биде/Бидона, украденной у Трампа, от травли его «глубинным государством». И когда Трамп, с окровавленным лицом, подняв кулак, кричит: «Сражайтесь!» - я за него. А на еврейско/негритянско/хохлятские истерики на затёртую тему «фашизма» - плевать.