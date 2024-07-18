Небольшой отрезвляющий текст заместителя председателя Московской городской Думы, главного редактора Объединённой редакции ЭСМИ, директора Дирекции производства Государственной радиовещательной компании "Радио России", заместителя директора Дирекции информационных программ "Вести" Андрея Медведева.
«А сеять ложные надежды — это и вовсе экспертное вредительство»
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elena avdeeva
Надеюсь, что Трампа все-таки убьют
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8 час.
И
Искандер
Я за Трампа. Не потому что цвет республиканцев – красный и не потому что надеюсь на какие-то изменения в политике США. Просто я видел, КАК в России «побеждал» на выборах культяпый ублюдок ЕБН, как его воровская шайка протаскивала «Конституцию», как побеждали на всевозможных «голосованиях» его выкормыши, потом свалившие за кордон с наворованным.Смотрел в пустые глазёнки главарей всевозможных избиркомов. И было чувство омерзения от несправедливости происходящего. Такое же чувство было от «победы» Биде/Бидона, украденной у Трампа, от травли его «глубинным государством». И когда Трамп, с окровавленным лицом, подняв кулак, кричит: «Сражайтесь!» - я за него. А на еврейско/негритянско/хохлятские истерики на затёртую тему «фашизма» - плевать.
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8 час.
Александр Хироников
Чем отличается белая курочка о черной? Чем отличается Байден от Трампа? Две разные мировые корпорации (из одного курятника) "сражаются", но пердёж останется тем же! И яйца будут те же. Скорлупа разная, а белок и желток ТЕ ЖЕ! И нам их кушать опасно!
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7 час.
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