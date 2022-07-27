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Дуайт Ховард и «Бруклин» заинтересованы в подписании контракта на следующий сезон

Свободный агент Дуайт Ховард (36 лет, 208 см) и «Бруклин» проявляют взаимный интерес к подписанию контракта на следующий сезон, сообщает инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.

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