Правительство обновило правила платных медуслуг с 1 сентября

С 1 сентября в российских медучреждениях начнут действовать новые правила для платных услуг. Граждане могут обращаться за анонимными консультациями без паспортных данных, расширен перечень цифровых каналов для оформления документов и введены упрощенные налоговые вычеты.
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