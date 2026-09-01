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Царьград

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Правительство обновило правила платных медуслуг с 1 сентября

Правительство обновило правила платных медуслуг с 1 сентября

С 1 сентября в российских медучреждениях начнут действовать новые правила для платных услуг. Граждане могут обращаться за анонимными консультациями без паспортных данных, расширен перечень цифровых каналов для оформления документов и введены упрощенные налоговые вычеты.

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