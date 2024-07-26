Newsweek: Трамп может выбрать Хейли вместо Вэнса в кандидаты в вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп в своей перевыборной кампании 2024 года может заменить сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на пост кандидата в вице-президенты экс-постпредом США при ООН Никки Хейли.
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