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Концерт «Времена года. Вивальди»

Концерт «Времена года. Вивальди»

Музыка Антонио Вивальди давно стала одним из самых узнаваемых образов барокко, а его знаменитый цикл сохраняет эту силу благодаря ярким контрастам и почти зримым музыкальным картинам.

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