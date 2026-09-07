Проба 2
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Проба 2

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17 историй о сельских жителях, чей труд пропитан ароматом свежего хлеба, липового меда и простым человеческим теплом

17 историй о сельских жителях, чей труд пропитан ароматом свежего хлеба, липового меда и простым человеческим теплом

Сельские жители — техники, пастухи, ветеринары, да и простые обычные люди — ежедневно не только общаются с добрыми соседями, но и сталкиваются со своевольными гусями, милыми телятами, а иногда и с нагловатыми оленями.

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