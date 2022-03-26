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Макар о рекорде «Колорадо» по голам для защитников: «Здорово, но сейчас мы сосредоточены на последнем отрезке регулярки»

Кэйл Макар высказался о своем рекорде «Колорадо» по голам для защитников.  В матче с «Филадельфией» (6:3) канадец забросил 23-ю и 24-ю шайбы, что позволило ему превзойти достижение Сандиса Озолиньша.

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