Последние новости

32 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Кирницкая
    Для таких клиентов нужно послать дезинформацию ,мол Россия решила на середине трубы сделать ответвление и развернуть ...В ЕС призвали зак...
  • Терентий Терех
    Да какая она еврейка?! - жидовка типичная!Захар Прилепин си...
  • Виталий Винокуров
    Вы тоже подготовлены?Намордник для лют...

На Украине снова плюнули в своих же дедов

На Украине снова плюнули в своих же дедов

На торжественном мероприятии в Харькове Зеленский вспомнил о дружине Киевской Руси, запорожских казаках, коллаборационистов из УПА, но стыдливо умолчал о Красной армии, невразумительно спрятав советских солдат под аббревиатура "бойцы в составе антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны"Как это безмозглое и постоянно обкуренное существо, без знаний истории своего народа и государства, смогло стать президентом? Украина восемь миллионов потеряла в великой отечественной войне, а сейчас у них стыдно даже вспоминать об этом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх