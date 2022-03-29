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Дмитрий Васильев: «Нас исключили по выдуманной статье. Томас Бах виновен во всем, он похоронил олимпийский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение IBU временно лишить Союз биатлонистов России (СБР) членства в организации.

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