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Глава МИД Польши Сикорский подтвердил свои угрозы в адрес России

Глава МИД Польши Сикорский подтвердил свои угрозы в адрес России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х прокомментировал ранее сделанное высказывание о том, что Варшава могла бы победить в прямом столкновении с Москвой.

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