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Царьград

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Молдова не пустит стратегический газ на снижение тарифов

Молдова не пустит стратегический газ на снижение тарифов

Министр энергетики Дорин Жунгиету объяснил, что газовые резервы, накопленные Молдовой, имеют статус стратегического запаса и не могут быть использованы для снижения тарифов.

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