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Царьград

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Times: В НАТО внедрят ИИ-систему для слежки за русскими войсками

Times: В НАТО внедрят ИИ-систему для слежки за русскими войсками

Система Maven Smart System уже готова и будет интегрирована в оборонные структуры альянса.Разведывательно-аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта Maven, разработанная американской компанией Palantir, вскоре поступит на вооружение структур НАТО и будет задействована для наблюдения за потенциальными манёврами вооружённых сил России в приграничной зоне.

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