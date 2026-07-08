Times: В НАТО внедрят ИИ-систему для слежки за русскими войсками

Система Maven Smart System уже готова и будет интегрирована в оборонные структуры альянса.Разведывательно-аналитическая платформа на базе искусственного интеллекта Maven, разработанная американской компанией Palantir, вскоре поступит на вооружение структур НАТО и будет задействована для наблюдения за потенциальными манёврами вооружённых сил России в приграничной зоне.
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